De Mos wil subsidie voor diabetesvoorlichting

DEN HAAG - De Haagse politieke partij Groep de Mos wil steun van de gemeente voor voorlichting over de gevaren van een ongezond leefpatroon. De Mos vraagt vooral financiële steun voor DIAB-TV dat op Haagse basisscholen kinderen wijst op de gevaren van diabetes.

De voorlichting moet helpen bij het bestrijden van overgewicht en bij het voorkomen van Diabetes. Jeffrey Huf en Paula Udondek zijn de makers van dit lesprogramma voor de groepen 6 en 7. Van te veel, te vet en te zoet eten en te weinig bewegen loop je kans op overgewicht, en daardoor op diabetes. Ras-Hagenees Huf moest door diabetes zijn been laten amputeren. Alleen dat al maakt op scholen grote indruk.'Kinderen kunnen door goede voorlichting in de toekomst goede beslissingen nemen over wat wel en wat niet gezond is', zegt De Mos. Hij wil subsidie voor dit project 'om ervoor te zorgen dat alle Haagse basisschoolleerlingen dit lespakket krijgen aangeboden en dat er ook in de toekomst lespakketten aangeboden kunnen blijven worden'.