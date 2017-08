Westland met tomaten kampioen glastuinbouw

Een kas met tomaten in het Westland (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw. Vooral in het Westland, daar wordt de meeste groente onder glas geteeld. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

In Nederland wordt op ruim 4400 hectare groenten verbouwd onder glas. Het gaat om de teelt van groenten in zowel kassen als plastic tunnels. De meeste ruimte wordt gebruikt voor het telen van trostomaten: 929 hectare, dat is 21 procent van de grond. Daarna volgen de rode blokpaprika en de komkommer met respectievelijk 714 en 570 hectare.



De glastuinbouwsector was in 2016 goed voor ongeveer 75 procent van de productie van groenten. In totaal werd er in dat jaar ruim 1,7 miljard kilo groenten geoogst, ongeveer 12 procent meer dan tien jaar geleden. Met een productie van ongeveer 900 miljoen kilo was de tomaat de meest geoogste kasgroente. In de gemeente Westland is het grootste areaal cultuurgrond in gebruik voor de teelt van groente (37 procent), daarna volgen Lansingerland (21 procent) en Hendrik-Ido-Ambacht (16 procent).



Meeste tuinders telen aardbeien



Van de bedrijven in de groentenglastuinbouw houdt 19 procent zich bezig met de teelt van aardbeien. Na de zomerkoninkjes leggen de meeste bedrijven zich toe op het telen van komkommers en trostomaten. In Nederland telen 1250 glastuinders groente, dat is 36 procent van alle glastuinbouwbedrijven. De overige bedrijven kweken onder hun glas vooral bloemen, bomen en fruit.