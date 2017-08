Boete voor nertsenfokker na stiekem gefilmd dierenleed

DEN HAAG - Een nertsenfokker uit Alphen aan den Rijn is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beboet voor het 'smijten van nertsen in de gaskist'. Dat meldt de Bont voor Dieren. De NVWA concludeert dat de dieren op de fokkerij inderdaad mishandeld zijn, op basis van de beelden die dierenrechtenorganisaties Bont voor Dieren en Animal Rights eind vorig jaar lieten zien.

Bont voor Dieren en Animal Rights filmden eind vorig jaar met een verborgen camera het vergassen van nertsen en deden vervolgens aangifte van dierenmishandeling. Op de beelden is te zien hoe nertsen hardhandig aan hun staart de gaskist in worden gegooid. De dieren raken hard het luik van de gaskist en er wordt regelmatig misgegooid. Ook worden de dieren in de kooien opgejaagd met een stok.De NVWA is naar aanleiding van de aangifte van de dierenrechtenorganisaties een onderzoek gestart. Eind vorig jaar concludeerde de Voedsel en Warenautoriteit nog dat de fokker wel voldeed aan de dierenwelzijnsnormen volgens de Bont voor Dieren Nu zegt de NVWA dat er toch sprake is van het overtreden van de bepaling in de Wet dieren en de EU-verordening over bescherming van dieren bij het doden. De nertsenfokker werd beboet met 2.500 euro.'Het is goed dat op basis van de undercoverbeelden een straf wordt opgelegd', zegt Nicole van Gemert, directeur Bont voor Dieren. 'Maar de boete is zo laag dat het niet voorkomt dat de fokker weer de fout in gaat.' Robert Molenaar, directeur van Animal Rights vindt een boete onvoldoende: 'Trek de vergunning van nertsenfokkers in waarvan bewezen is dat ze dieren mishandelen.'Zelf wil de getroffen nertsenfokker desgevraagd geen commentaar geven op de boete, noch op de omslag bij de Voedsel en Warenautoriteit die hem aanvankelijk had vrijgepleit: 'Dat ligt te gevoelig.' Maar hij is het duidelijk niet eens met de sanctie: 'Het is toch vreemd dat de NVWA gebruik maakt van beelden die onrechtmatig zijn gemaakt.'