Tienermeisjes korte tijd ontsnapt uit jeugdgevangenis

SASSENHEIM - Twee meisjes van 14 en 16 jaar oud zijn donderdagavond korte tijd ontsnapt uit de jeugdgevangenis Teylingereind in Sassenheim. De politie heeft beiden teruggebracht naar de gevangenis.

De eerste kon snel worden gepakt. 'De ander vluchtte richting het spoor', zegt een woordvoerder van de politie. Daar is zij vervolgens alsnog in de kraag gevat.Maar toen was de NS al wel op de hoogte van de ontsnapping. De treinen op de Schiphollijn passeerden Sassenheim stapvoets. De mededeling werd ook omgeroepen.Volgens de politie is het niet heel verwonderlijk dat de jongeren konden ontsnappen. 'Het is in veel gevallen zo dat jongeren het raam kunnen openschuiven en weg kunnen rennen. Je hoeft geen muren met prikkeldraad over.'Het was niet de eerste keer dat er jongeren uit de instelling zijn ontsnapt. Ook eind 2015 gebeurde dit al eens.