Tijdens huttenbouwweek bouwen kinderen een hut en slapen er dan in: 'Nou, we gaan niet slapen, hoor'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Dagenlang bouwen, timmeren en verven en als klap op de vuurpijl een nachtje slapen in je zelfgebouwde hut. Maar liefst 600 kinderen kwamen donderdag vol spanning aan bij het huttenbouw-complex in Alphen aan den Rijn, waar zij de nacht mochten doorbrengen. Zonder hun ouders...

Dat is wat de huttenbouwweek in Alphen voor de jonge deelnemertjes ook zo leuk maakt. Tijdens het bouwen en slapen geen ouders om je heen en lekker ravotten met je vrienden.Al 44 jaar wordt de week georganiseerd, en het loopt nog altijd storm, zegt Marcel van der Vliet van Stichting Huttenbouw Alphen. 'We hebben 600 plaatsen en we beginnen al in mei met de aanmeldingen. Dat zat al heel snel vol, dus we hebben wel wat kinderen moeten teleurstellen.'Maandag zijn de kinderen begonnen en nu zijn de hutten helemaal klaar. Het leukst vinden de kinderen niet zozeer het bouwen: 'Dat je je eigen hut mag bouwen en dat je er ook in mag slapen', zegt een jongetje.'Nou, we gaan niet slapen, hoor', zegt een ervaren bouwer. 'Het is gewoon leuk om op te blijven. De ouders gaan weg en je mag doen wat je wilt. Rondlopen en eten enzo.' Een andere jongen is van school veranderd maar hij komt toch terug naar zijn oude vrienden voor de huttenbouw. 'Omdat ik het zo gezellig vond.'De ouders laten hun kinderen toch met een goed gevoel achter. 'De eerste keer, vijf jaar geleden, was het nog wel spannend', zegt een vader. 'Want je laat toch je kleine jongen voor het eerst alleen achter. Maar de begeleiding is hartstikke goed, ze letten goed op en de jongens hebben de tijd van hun leven zonder hun ouders.'Een moeder denkt dat dat opblijven en 'niet slapen' wel zal meevallen. 'Vorig jaar was dat ook zo. Maar ze mogen het proberen, hoor.' Dan is het morgen wel lekker rustig. 'Of chagrijnig', lacht ze; nu nog wel.