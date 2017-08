West Wekker: vuurwerk kijken in het zand en meisjes ontsnapt

DEN HAAG - Goedemorgen. Het is bijna weekend! Maar eerst aandacht voor de West Wekker. Vanavond kun je vuurwerk kijken op het strand!

Het is weer tijd! Je kunt vanaf vanavond weer vuurwerk kijken op Scheveningen bij het Vuurwerkfestival. Stemmen op je favoriete vuurwerkshow kan ook. Ga jij kijken?Twee meisjes zijn gisteravond ontsnapt uit de jeugdgevangenis in Sassenheim. De meisjes van 14 en 16 jaar oud werden snel weer gepakt.Een man in Leiden koos er vorig jaar voor om naakt het afval naar buiten te brengen. Hij heeft nog wat andere strafbare feiten gepleegd en moet zich daarvoor maandag verantwoorden voor de rechter.Een 62-jarige Haagse ex-schooldirecteur moet een jaar achter tralies doorbrengen. Hij werd gisteren veroordeeld voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. Ook moet de man een bedrag van meer dan een ton betalen. Het weer : het begin met bewolking, maar het zonnetje komt ook nog even langs morgen. Met 20 graden is het prima weer om vuurwerk te kijken. Veel plezier!