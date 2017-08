Bloemistenklok op veiling in Naaldwijk draait voor het laatst

NAALDWIJK - De zogenoemde bloemistenklok van de bloemenveiling in Naaldwijk heeft vrijdagmorgen om 06.30 uur voor het laatst gedraaid. De klok stopt twee maanden eerder dan gepland omdat handelaren vroeger dan gedacht via internet zijn gaan kopen. Ze hoeven nu niet meer fysiek aanwezig te zijn op de veiling om inkopen te doen, maar kunnen gewoon vanaf hun luie stoel de bloemen aanschaffen. De twee andere veilingklokken op de veiling blijven voorlopig nog in gebruik, maar worden op termijn ook stilgezet.

De klok geeft niet alleen de tijd aan, maar toont ook de prijs voor een partij bloemen of planten. Naarmate de tijd verstrijkt, daalt de prijs. 'Die klok telt af totdat een koopman besluit dat de prijs goed genoeg is voor zijn handel, en dan drukt hij op de knop', vertelt Ton Immerzeel, conservator van het Westlands Museum in Honselersdijk. In zijn museum staat nog een vergelijkbaar analoog exemplaar, dat vroeger werd gebruikt op de veiling in Kwintsheul.De Bloemistenklok zou eigenlijk pas 1 oktober stoppen, maar toen dat bekend werd zijn de handelaren volgens manager Bloemistenklok Arie Bezemer al 'massaal digitaal gegaan'. Hierdoor liep het aantal te veilen bloemen drastisch terug. De veiling zet de klok dan ook eerder stil dan gepland. 'Er viel bijna niets meer te veilen', zegt Bezemer. 'Het heeft geen zin om de klok te laten draaien voor die 40 kisten bloemen die we op het laatst nog overhadden.'Tot een jaar geleden draaiden de drie klokken boven een paar honderd karren bloemen. Vrijdag was één klok voldoende voor de enkele kratten die over waren. Na een half uurtje was het klokveilen verleden tijd.Voortaan kunnen de handelaren vanuit huis achter de computer de bloemenhandel volgen. 'Dan ga je eerst thuis inkopen en daarna kom je in de middag je aangekochte spullen ophalen', zegt Bezemer. 'Dat is heel wat anders dan naast elkaar op de tribune partijen bloemen en planten kopen. Dan hoorde je nog wel eens van "hoe is het bij jou in de winkel?". Dat wordt nu wel even anders.'