Succes met 'Duit voor een Schuit': meer geld voor Varend Corso

Foto: ANP

WESTLAND - Bezoekers van het Varend Corso in het Westland hebben dit jaar opnieuw meer geld ingezameld. De actie Duit voor een Schuit, die bedoeld is om het evenement financieel te ondersteunen, heeft ruim 52.000 euro opgebracht. Dat is meer dan de ruim 46.000 euro die vorig jaar werd opgehaald.





De actie Duit voor een Schuit werd enkele jaren geleden in het leven geroepen om het Varend Corso meer financiële ruimte te geven. Bezoekers gaven dit jaar meer geld dan vorig jaar. Er waren namelijk minder bezoekers dan in 2016, terwijl er meer geld is opgehaald, zegt woordvoerder Jan Verheij.