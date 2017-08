Marwan Kenzari in nieuwe Disneyfilm Aladdin; internet gaat los over ‘zijn’ sexy Jafar

DEN HAAG - De Haagse acteur Marwan Kenzari speelt de rol van slechterik Jafar in de live-action film Aladdin. Dit heeft zijn agent vrijdag bevestigd. Ondertussen gaat het internet los om het knappe uiterlijk van de acteur, die het 'lelijke karakter' gaat spelen.

Jafar neemt het in het verhaal op tegen Aladdin en prinses Jasmine. Hij wil graag zelf trouwen met de prinses zodat hij sultan kan worden van Agrabah.In de animatiefilm is het karakter van Jafar niet bepaald knap, maar op Twitter en Instagram zijn de mensen erg te spreken over de goedevan de Hagenaar.Zo zegt Seany Horgan wel te begrijpen dat prinses Jasmine Aladdin verkiest boven de enge oude man Jafar in de tekenfilm. Maar nu is ze erg benieuwd wat de prinses gaat doen als ze de knappe Kenzari ziet in de rol van Jafar.'Prouddisnerds' vraagt zich op Instagram af waarom je nog voor Aladdin zou zijn als je zo'n knappe Jafar hebt #knapperd.Het was bekend dat de Nederlands-Tunesische acteur in onderhandeling was voor de rol in de Hollywoodproductie. Disney maakt momenteel live action-versies (nieuwe films met echte acteurs) van een aantal grote animatiehits. The Jungle Book en Beauty and the Beast waren de afgelopen jaar al grote successen.