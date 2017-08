Attractie Nautilus in Drievliet weer in bedrijf

DEN HAAG - Drievliet heeft de attractie Nautilus vrijdag weer in gebruik genomen. Dat heeft directeur Jos Faaij tegen Omroep West gezegd. De attractie was stilgelegd na het dodelijk ongeluk in de VS met een soortgelijke attractie.

Uit voorzorg is de attractie teruggegaan naar de fabrikant . Daar is alles gecontroleerd. Donderdag is de attractie weer op park Drievliet in elkaar gezet.Het ongeluk in de VS werd veroorzaakt door een verroeste steunbalk , waardoor een rij stoeltjes afbrak. Het attractiepark in Den Haag sloot direct na het ongeluk de soortgelijke attractie om geen enkel risico te lopen. 'We hadden wel verwacht dat zwaar achterstallig onderhoud en slechte controle de oorzaak was van het ongeluk in Amerika. Veiligheid is het allerbelangrijkste wat er is, daar kun je nooit op bezuinigen', aldus Faaij.