Geen treinen tussen Boskoop en Gouda door seinstoring

BOSKOOP - Tussen Boskoop en Gouda hebben vrijdagmiddag enkele uren geen treinen kunnen rijden door een seinstoring. De NS meldde de verstoring rond 11.30 uur.

Reizigers tussen Gouda en Leiden Centraal wordt aangeraden om te reizen via Den Haag Centraal. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.Ook op het traject tussen Gouda en Alphen aan den Rijn duurt de reis een half uur langer, want treinreizigers moeten via Woerden omrijden. Reizigers voor het traject Boskoop-Gouda reizen via Alphen aan den Rijn en Woerden. Daar kan de extra reistijd oplopen tot 45 minuten.De NS meldt rond 13.45 uur dat de problemen zijn verholpen en het treinverkeer weer op gang komt.