Herdenkingscentrum Nederlands-Indië komt op Sophialaan in Den Haag

DEN HAAG - Om het Indisch verleden een zichtbare plek te geven in de Nederlandse samenleving komt er een centrale ontmoetings- en herinneringsplek in Den Haag. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt miljoenen beschikbaar om aan de Sophialaan, een zijtak van Plein 1813, een Indische pleisterplaats op te richten.

Nederlands-Indië onderging een zware tijd tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 300.000 mensen zijn vanaf 1945 naar Nederland getrokken. Eenmaal in Nederland hadden deze mensen geen gemakkelijk leven: de vaak getraumatiseerde Indonesiërs kwamen terecht in een land in opbouw, waar weinig interesse was voor het leed dat men in Azië had moeten ondergaan. Nu komt er een 'passende wijze van een collectieve erkenning' van wat deze mensen in Nederlands-Indië en na aankomst in Nederland hebben meegemaakt.De pleisterplaats zal het Indisch Herinneringscentrum , dat in 2007 in Arnhem werd opgericht, gaan huisvesten. Het wordt ook nadrukkelijk een ontmoetingscentrum. Verder worden er programma's opgezet voor ouderen uit Nederlands-Indië om hen te helpen bij het verwerken van hun verleden. Ook komt er een virtueel Indisch monument met oorlogsverhalen en komt er extra aandacht voor de jaarlijkse kransleggingen op de Aziatische erevelden.Jaarlijks stelt de staatssecretaris 1,5 miljoen euro beschikbaar, en vanaf 2022 1 miljoen euro. Het initiatief is onderdeel van de afspraken die Van Rijn heeft gemaakt met vertegenwoordigers van de Nederlands-Indische gemeenschap. Daaronder vallen het Indisch Platform, Indisch Herinneringscentrum, Stichting Pelita en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945.'Den Haag is de Indische stad', erkent directeur Yvonne van Genugten van het Indisch Herinneringscentrum IHC. Hiermee verwijst Van Genugten natuurlijk naar de grote Indische gemeenschap in Den Haag en het Indische monument. Dat is wethouder Joris Wijsmuller (Stedelijke Ontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) met haar eens. 'De Indische Gemeenschap is belangrijk voor Den Haag, het is een deel van de identiteit van de stad. Het Centrum hoort daarom bij Den Haag.'Het centrum moet begin 2018 open gaan.