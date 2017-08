Harige buxusrups rukt op

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De buxusrups rukt op. Het groene harige beestje vreet buxusstruiken volledig kaal. Er komen vooral veel meldingen uit een brede strook boven Rotterdam, Westland, Den Haag en Gouda en uit tussenliggende gebieden, blijkt uit een overzicht waarop waarnemingen te zien zijn.

De rups vreet de planten kaal en leidt ook tot een fijn spinsel in de struiken. Er is vrij weinig tegen te doen, zegt ook buxuskweker Piet Smits uit Hazerswoude. Hij heeft het beest zelf nog niet op zijn planten zitten. ‘Maar ik krijg erg veel meldingen uit de streek boven Rotterdam en ook uit Ypenburg’, zegt hij.



Volgens Smits is het beest al enkele jaren bezig met een opmars. Oorspronkelijk komt de rups uit Azië. Hij is hier waarschijnlijk via import van planten mee naartoe gekomen en doet het goed in ons klimaat.



Plant opgegeten in één dag



Mensen die last hebben van het beest in de struiken zeggen vaak dat de beesten hun haagje of struik ‘in één dag kaalvreten’. Dat vindt Piet Smits niet heel waarschijnlijk. ‘Wat je wel ziet is dat de rupsen al een tijdje in de plant zitten. Als het warm wordt, eten ze veel meer en ook vaker. Bovendien zitten mensen dan buiten en werken ze in de tuin, zodat de vraatzucht meer opvalt’. Maar uiteindelijk legt de buxus wel het loodje.



‘Bestrijding moet je niet alleen doen’, zegt Smits . ‘Als jij alle rupsen uit de planten haalt of verdelgt, maar je buren doen dat niet, dan zijn ze in no-time weer terug. Als je iets doet, moet je het dus samen doen.’



Bacteriën, gif of knippen



Kwekers bestrijden het beest met biologische bacteriën. Een behandeling werkt zo’n tien dagen. Voor particulieren zijn ook allerlei middeltjes beschikbaar.