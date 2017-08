'Laat ons niet vallen!' Medewerkers HWW opnieuw in actie

DEN HAAG - Medewerkers van de Haagse Wijk -en Woonzorg (HWW) in Den Haag gaan opnieuw actie voeren. Ze zijn bang om ontslagen te worden bij een reorganisatie. Maandag delen ze bakstenen uit bij het hoofdkantoor van de zorginstelling onder het mom: 'Laat ons niet vallen!'

Volgens vakbond FNV dreigen 110 werknemers van de zorginstelling hun baan te verliezen, omdat ze 'niet leerbaar' zouden zijn. HWW is het daar niet mee eens : niet alle werknemers zouden een opleiding willen volgen om opgeschoold te worden. Het gaat volgens hen bovendien niet om 110, maar om 40 medewerkers.HWW meldde eerder aan Omroep West dat 'ontslag op dit moment niet aan de orde is'. Toch vrezen de zorgverleners van HWW het ergste. Ze leggen daarom maandag nogmaals het werk neer.De staking van maandag wordt volgens de FNV uitgevoerd door 'een kleine delegatie, ongeveer ongeveer 15-20 medewerkers'. Dinsdag wordt er opnieuw gestaakt op de Hofplaats, in het bijzijn van Lilian Marijnissen (SP) en Henk Nijboer (PvdA), en verwacht de FNV een hogere opkomst.Anita van de Berg werkt al 20 jaar bij HWW en is ontsteld over de recente ontwikkelingen: 'Het hebben van een papiertje is blijkbaar belangrijker dan jaren praktijkervaring. We zouden een cursus moeten gaan volgen voor handelingen die wel al jaren doen', zegt ze.De FNV steunt de actie van de medewerkers. Bestuurder van de vakbond John van Mullem kan de houding van zorginstelling niet begrijpen: 'Enerzijds wil HWW van ruim 100 medewerkers afscheid nemen, terwijl ze anderzijds stapels zzp'ers en uitzendkrachten inhuren om roosters te vullen. Dit is totaal respectloos.'De zorgverleners hebben de afgelopen maanden meerdere malen actie gevoerd. Eerder werden er 'lulkoekjes' uitgedeeld en ook afgelopen maandag werd er al gestaakt.HWW kon vrijdagmiddag nog niet reageren op de acties.