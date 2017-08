Hagenaar (43) op dak appartementencomplex in Warmond betrapt na inbraak

WARMOND - Een 43-jarige man uit Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op een dak van een appartementencomplex in Warmond. Samen met een compagnon wordt hij verdacht van woninginbraak.

Het tweetal werd gespot door een voorbijganger op het dak van het complex aan het Park Klinkenberg. Toen de politie daar aankwam, hielden ze de Hagenaar aan toen bleek dat er was ingebroken. Later vonden agenten in de omgeving inbrekerswerktuigen. De tweede inbreker wordt nog gezocht.Deze woninginbraak staat volgens de politie niet op zich. Dezelfde getuige zou eerder op de donderdagavond al een verdachte situatie hebben gemeld bij een woning in dezelfde straat in Warmond. Eerder in de week werd ook al geprobeerd om in te breken bij een huis in deze buurt. De politie zoekt getuigen die een blauwe Volvo S40 hebben zien rijden of andere informatie kunnen delen over de inbraakpogingen.