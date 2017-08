Brand in Indonesisch restaurant in centrum Den Haag

Foto: Regio 15

DEN HAAG - Aan de Korte Houtstraat in Den Haag is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Het gaat om Indonesisch restaurant Kopi Kopi. Een persoon is ter controle naar het ziekenhuis gestuurd.

Het gaat om een brand in de keuken van de horecagelegenheid. De brandweer heeft de hoogwerker ingezet omdat de brand mogelijk ook zou woeden in de afzuiginstallatie van het restaurant en daardoor kon overslaan naar de bovengelegen woningen. Dat bleek niet het geval.



De oorzaak van de brand is onduidelijk. De brandweer had het vuur onder controle. De straat tussen de Kalvermarkt en het Plein was met politielint afgezet.