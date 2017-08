Bas Muijs opnieuw vader: zoontje Daniël geboren in ziekenhuis Bronovo

Bas Muijs met zoontje Daniel (Foto: via Bas Muijs)

DEN HAAG - Beschuit met muisjes in Huize Muijs: de Haagse acteur Bas Muijs is opnieuw vader geworden. Zijn vriendin Sabine Vas Nunes is in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag bevallen van een jongetje: Daniël Peter David Muijs.





Ondanks de feestelijke gebeurtenis gaat voor Muijs het werkende leven gewoon door. 'Gelukkig heb ik heel lieve familie die met alles kan helpen. We hebben zo veel fijne mensen dichtbij. Ik heb als acteur geen ouderschapsverlof, maar gelukkig staan zij altijd voor ons klaar.'



LEES OOK: Bas Muijs op bezoek bij Lex Immers in Cardiff





'Daniël, of kortweg Daan, is vernoemd naar zijn vader - Daniël is mijn tweede naam - en zijn opa en twee overgrootopa's', vertelt Muijs. 'Het was een pittige bevalling. Soms ben ik blij dat ik een man ben, als ik zie hoeveel pijn een bevalling kan doen. Maar respect voor Sabine hoor, die heeft zich er kranig doorheen geslagen. En ze was ontzettend gelukkig toen het ze het mannetje zag.'Ondanks de feestelijke gebeurtenis gaat voor Muijs het werkende leven gewoon door. 'Gelukkig heb ik heel lieve familie die met alles kan helpen. We hebben zo veel fijne mensen dichtbij. Ik heb als acteur geen ouderschapsverlof, maar gelukkig staan zij altijd voor ons klaar.'