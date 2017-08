Drie auto's op elkaar geklapt, maar familie eend leeft nog

Foto: AS Media

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Drie auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst toen een familie eenden de weg overstak, dat meldt de politie. De korte kettingbotsing op de Schielandweg in Nieuwerkerk zorgde voor één gewonde aan de menselijke kant, de eendenfamilie bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde op de N219. De vrouw in het voorste voertuig wilde de dood van de eendenfamilie niet op haar geweten hebben en remde hard voor de overstekende eendjes. Door deze actie klapten twee auto's achterop haar voertuig.



Een vrouw in de achterste auto is naar het ziekenhuis vervoerd.