Wereldberoemde vleesetende planten in Leiden

hortus botanicus leiden

LEIDEN - Wel eens last van vliegen of wespen in of rondom het huis? De komende twee weken kun je in de kassen van Hortus Botanicus in Leiden een wereldberoemde collectie van vleesetende planten bekijken. En je kan ze daar ook kopen...

De planten zijn verzameld van over de hele wereld en eten vooral vliegen en wespen. Benauwd om je vinger erin te steken? 'Dat kun je gerust doen, de meeste planten sluiten zachtjes hun bladeren waarna ze een gif gebruiken om de vliegen te verteren', aldus Rogier Vugt, plantenexpert bij Hortus Botanicus in Leiden.



'Ik durf het eigenlijk niet', zegt een dame tegen onze verslaggever als wordt gevraagd om haar vinger voor de camera in de plant te stoppen. Veel bezoekers vinden het echter niet zo eng en proberen de plantjes massaal uit. 'Het voelt gewoon zacht aan, toch hebben sommige soorten wel hele scherpe haartjes. Daar zorgen we uiteraard voor dat niemand die aan kan raken', aldus Rogier.



Wereldberoemd

Achter slot en grendel vind je in een kas twee hele bijzonder soorten. 'Deze zijn zeer zeldzaam, sterker nog, deze zijn nog nooit tentoongesteld en zijn alleen in hele hoge gebergten te vinden', zegt Rogier van Vugt.



De tentoonstelling is nog tot 20 augustus te bekijken in Leiden.