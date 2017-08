Winkeldief raakt zwaargewond bij stelen uit Goudse groothandel

De winkeldief raakte ernstig gewond (Foto: AS Media)

GOUDA - Een winkeldief is zwaargewond geraakt toen hij probeerde spullen te stelen uit een groothandel in Gouda. Volgens een politiewoordvoerder sprong de 34-jarige man bij zijn vluchtpoging dwars door een glazen ruit en raakte hij daarbij ernstig gewond.

Hulpdiensten hebben de man ter plekke gereanimeerd. Daarna is de winkeldief met spoed naar een ziekenhuis gebracht.



Het gebied rondom de groothandel is afgezet, de winkel is vooralsnog gesloten. Het team forensische opsporing is ter plaatse om het incident nader te onderzoeken.