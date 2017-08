Terrasruzie op Haagse Prins Hendrikstraat: OM eist celstraf

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen een 49-jarige Hagenaar vanwege een terrasruzie op de Prins Hendrikstraat in Den Haag. Met een jerrycan in zijn hand zou hij gedreigd hebben het caféterras in lichterlaaie te zetten.

Het boterde al langer niet tussen de verdachte, die een winkel heeft in de straat, en de eigenaar van het café. Op Koningsdag ging het helemaal mis. De verdachte zou met een jerrycan benzine gesprenkeld hebben op het terras, en ook over de kroegbaas. Volgens de man zou hij ook geroepen hebben dat hij het terras 'in de fik' zou zetten.De Hagenaar ontkent dat met kracht. Hij verklaarde vrijdagmiddag dat de kroegbaas de ware agressor was geweest.Die zou op hem afgestormd zijn, en naar hem uitgehaald hebben met zijn vuist. 'Hij wilde me neerslaan, ik heb me alleen maar verdedigd.' De Hagenaar zou de jerrycan voor zijn hoofd gehouden hebben, om de vuistslag af te weren.De kroegbaas sloeg volgens de verdachte zo hard tegen de jerrycan dat de dop eraf vloog, en er benzine werd gemorst. 'Daarna werd ik door mijnheer achter een bus getrokken en in elkaar geslagen. Die man is een keiharde straatvechter.'Het Openbaar Ministerie beschuldigde de man aanvankelijk voor een poging tot brandstichting. Tijdens de zitting zwakte de officier van justitie de aanklacht echter af. Volgens haar had de Hagenaar gedreigd met brandstichting. Daarvoor zou hij nog altijd de cel in moeten. 'Het was een nare bedreiging', zei de officier. 'Voor getuigen was dit een angstaanjagende situatie, ze dachten dat het verkeerd zou aflopen.'Volgens de advocaat van verdachte is er ook onvoldoende bewijs dat de Hagenaar heeft staan dreigen met de jerrycan. Hij vroeg om vrijspraak.De uitspraak is over twee weken.