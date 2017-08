Lilly (9) gaat de strijd aan met zwerfvuil: 'Rommel op straat gooien, is vreselijk'

VOORSCHOTEN - De 9-jarige Lilly Platt ergert zich aan zwerfvuil op straat. Als ze bij haar opa in Voorschoten is, gaat ze zo vaak mogelijk met hem de straat op om plastic en andere rotzooi op te ruimen. Haar actie trekt inmiddels de aandacht van veel media en bovendien ze heeft een eigen Facebookpagina waar ze foto's plaatst van al het vuil dat ze heeft verzameld.

Samen met haar Engelse opa is Lilly vrijdag op de parkeerplaats bij de begraafplaats Rosenburgh in Voorschoten. 'We zijn er nog maar net', zegt Lilly, 'maar we hebben al best veel plastic gezien'.Op jacht dan maar. Gewapend met een grijper en een plastic tas duiken Lilly en opa Jim de bosjes in. 'Wat ik altijd echt heel veel zie, zijn blikjes', zegt Lilly.En ook vandaag is de oogst weer behoorlijk: binnen no time zit de plastic tas vol met afval. 'We moeten de natuur schoon houden', vindt Lilly. Dat mensen hun rommel zomaar op straat gooien vindt Lilly vreselijk. Ze hoopt dan ook dat haar opruimacties mensen ertoe zal bewegen dat ze een prullenbak opzoeken.Meer informatie over haar actie is te vinden bij ' Lillys Plastic Pickup ' op Facebook.