File op A4 door kettingbotsing

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Op de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd met vijf auto's. Hierdoor staat het verkeer richting Den Haag flink vast, meldt de VerkeersInformatieDienst. Twee rijstroken zijn dicht.

Rond 17.45 uur stond er een file van zo'n 11 kilometer, met een vertraging van ruim een uur. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.De ANWB adviseert automobilisten om te rijden via de A44.