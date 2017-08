Opstelling ADO: Bjorn Johnsen en Bas Kuipers debuteren tegen FC Utrecht

DEN HAAG - Bjorn Johnsen en Bas Kuipers maken vrijdagavond hun officiële debuut bij ADO Den Haag in de eredivisie. Ze starten in de seizoensouverture tegen FC Utrecht respectievelijk als aanvalsleider en centrale verdediger. Ook de teruggekeerde Lex Immers heeft op het middenveld een basisplaats gekregen van coach Fons Groenendijk.

Het duel met FC Utrecht begint om 19.00 uur in het Cars Jeans Stadion en is rechtstreeks te volgen via 89.3 FM Radio West. Luister hier live mee.Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, B. Kuipers, Meijers; Gorter, Immers, Bakker; Becker, Johnsen, Duplan.Jensen; Klaiber, Leeuwin, Janssen, Braafheid; Van de Streek, Kali, Labyad, Ayoub; Kerk, Dessers.