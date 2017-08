ADO Den Haag op openingsdag ten onder tegen FC Utrecht

DEN HAAG - Het openingsduel van ADO Den Haag dit eredivisieseizoen is uitgedraaid op een teleurstelling. De ploeg van trainer Fons Groenendijk verloor vrijdagavond met 0-3 van FC Utrecht. Cyriel Dessers was met zijn twee treffers de man van de wedstrijd.

De eerste goal van het seizoen had een vervelend luchtje. Dessers stond na een kwartier buitenspel toen zijn ploeggenoot Gyrano Kerk hard op de lat schoot. De arbitrage ontging dat en zo kon de van NAC overgekomen spits eenvoudig de score openen. Opvallend was dat Dessers ook het laatste doelpunt van het vorige seizoen maakte. Hij deed dat in de finale van de play-offs voor promotie en degradatie bij NEC.Niet alleen vanwege de openingstreffer was het jammer dat er waarschijnlijk pas volgend seizoen een videoscheidsrechter bij ieder duel in de eredivisie aanwezig is. Arbiter Ed Janssen zag ook niet goed hoe Danny Bakker zowel Anouar Kali als Yassin Ayoub uit de wedstrijd schopte.FC Utrecht was de betere ploeg met al vier duels in de voorronden van de Europa League in de benen. Het elftal van Erik ten Hag ontsnapte wel toen Sheraldo Becker al in de tweede minuut alleen op doelman David Jensen mocht aflopen.Bjørn Johnsen, de nieuwe Noorse spits van ADO, schoot op de paal. Sander van de Streek, vorig seizoen actief voor SC Cambuur, haalde in de 55ste minuut met een kopbal veel spanning uit de wedstrijd (0-2). In de slotfase besliste Dessers de ontmoeting definitief met zijn tweede treffer.0-1 Dessers (15'), 0-2 Van de Streek (55'), Dessers (81')Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, B. Kuipers, Meijers; Gorter (Ladan, 78'), Immers, Bakker; Becker, Johnsen, Duplan (Lorenzen, 58')Jensen; Klaiber, Leeuwin, Janssen, Braafheid (Van der Meer, 73'); Van de Streek, Kali (Van der Maarel, 27'), Labyad, Ayoub (Emanuelson, 46'); Kerk, DessersImmers, Meijers (ADO Den Haag), Labyad (FC Utrecht)n.v.t.Ed Janssen12.134 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)