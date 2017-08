Verbindingsweg A4 naar A13 dicht vanwege aanleg Rotterdamsebaan

DEN HAAG - De snelweg van de A4 naar de A13 is dit weekend opnieuw afgesloten voor verkeer. Bij knooppunt Ypenburg in Den Haag wordt gewerkt aan de aanleg van de Rotterdamsebaan.

De afsluiting is van vrijdag 21.00 uur tot zondag 11.00 uur. Afgelopen twee weekenden was de weg ook dicht . Onder de weg is een viaduct geschoven waar in de toekomst de Rotterdamsebaan onderdoor gaat. De rijbaan bovenop het nieuwe dek krijgt dit weekend een laatste laag asfalt. De Rotterdamsebaan is de nieuwe weg vanaf de A13 uit de richting Rotterdam naar bedrijventerrein de Binckhorst. Verkeer vanuit Rotterdam hoeft dan niet meer via de A12 naar het centrum van Den Haag. De nieuwe weg moet in 2020 klaar zijn.