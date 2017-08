Scheveningen stroomt vol; geen parkeerplek meer te krijgen vanwege Vuurwerkfestival

DEN HAAG - Het is vrijdagavond druk op Scheveningen vanwege het Internationaal Vuurwerkfestival. Rond 20.15 uur meldde de politie dat de parkeergarages vol staan.

Voor de parkeergarage Nieuwe Parklaan staan vrijdagavond lange rijen auto's. Eerder riepen de gemeente en de organisatie al op om met openbaar vervoer of met de fiets naar het Scheveningse strand te komen. De HTM zet extra trams en bussen in.Het is de 38ste keer dat het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen wordt gehouden. Vrijdagavond steken Nederland (21.45 uur) en Polen (22.30 uur) als eerste hun shows af in de titelstrijd om het mooiste landenvuurwerk. Zaterdag 12 augustus zijn China en Frankrijk aan de beurt. Volgend weekend zijn Japan, België, Portugal en Spanje aan de beurt.