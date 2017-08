HWW Zorg: 'Houding FNV niet constructief'

DEN HAAG - De Haagse zorginstelling HWW Zorg noemt de houding van de FNV 'niet constructief'. Het zorgbedrijf en de vakbond botsen met elkaar over de plannen van HWW om de zorg anders in te richten. Sinds enkele weken voert de bond acties.

Ook voor aanstaande maandag is weer een actie gepland. HWW zegt in een reactie hierop: 'Wij begrijpen heel goed dat medewerkers bezorgd zijn over hun baan. Tegelijkertijd zijn de veranderingen binnen onze zorg noodzakelijk. We hebben gesprekken gevoerd met FNV en helaas zitten we niet op één lijn.' HWW zei eerder dat er geen ontslagen zullen vallen , maar de FNV gelooft dat niet.'Wij zijn het fundamenteel oneens met de opvattingen van de FNV over hoe we goede zorg in de toekomst kunnen blijven bieden', meldt HWW in een schriftelijke reactie. 'We ervaren de houding van de FNV niet als constructief. We constateren namelijk dat de acties van FNV voor onduidelijkheid en onrust zorgen bij cliënten en medewerkers. Dat vinden we spijtig.'HWW wijst er op dat de oplosing van de problemen in de zorg tijd kost en een constructieve samenwerking vraagt van alle betrokkenen. Volgens de zorginstelling worden de plannen van de directie wel gesteund door de ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Klachten en ideëen van personeel worden ook serieus genomen, zo verzekert HWW.