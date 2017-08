Zwemmer overleden bij de Zandmotor

MONSTER - Bij de Zandmotor bij Monster is vrijdagmiddag een zwemmer om het leven gekomen. Dat meldt de Reddingsbrigade Monster vrijdagavond.

De reddingsbrigade kreeg even na 13.00 uur een melding dat er twee zwemmers in de problemen waren tussen Monster en Den Haag. Eén van de mannen kon op eigen kracht uit zee komen. De ander is door de reddingsbrigade in kritieke toestand uit zee gehaald. Reanimatie van de man mocht niet meer baten.Volgens de reddingsbrigade is de zee de afgelopen dagen onbetrouwbaarder door het slechtere weer. De organisatie adviseert om geen onnodige risico's te nemen, in bewaakt gebied te zwemmen en te letten op strandvlaggen.Vorig weekend werden meerdere zwemmers uit de onstuimige zee gered . De zwemmers waren in de problemen gekomen door sterke stromingen en harde wind.