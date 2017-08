Bestelbus vat vlam in Delft

Foto: Marofer

DELFT - Aan de Liszststraat in Delft is vrijdagavond een bestelbus in vlammen opgegaan. Het busje vatte vlam nadat een naastgelegen container in brand vloog, melden omstanders.





Bij de brand kwam flink wat rook vrij. De bestelbus heeft forse schade opgelopen. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.