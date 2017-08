Veel schade bij aanrijding tussen auto en tractor in Rijnsaterwoude

(Foto: AS Media)

RIJNSATERWOUDE - Op de N207 bij Rijnsaterwoude zijn vrijdagavond een auto en een tractor met daaraan een balenpers tegen elkaar aangereden.

De inzittenden van de auto zijn door het ambulancepersoneel nagekeken maar er is niemand naar het ziekenhuis gebracht, meldt AS Media.



Het is nog niet bekend hoe de aanrijding kon gebeuren. De auto en balenpers zijn zwaar beschadigd.