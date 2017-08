Gewonde bij steekpartij aan Hoefkade Den Haag

Politie-auto rijdend

DEN HAAG - Op de Hoefkade in Den Haag is vrijdagavond een steekpartij geweest. Volgens Regio15 is er een gewonde gevallen.





Voor het incident is een traumahelikopter opgeroepen.





Volgens de politie zijn er twee mensen aangehouden. Over hun identiteit is nog niks bekend.