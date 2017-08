TERUGKIJKEN: ADO in China (deel 1)

Met z'n allen op de foto. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Jarenlang leefde ADO Den Haag op gespannen voet met haar Chinese grootaandeelhouder United Vansen. Nu is de relatie verbeterd en heeft de club vorige maand een promotietour naar Beijing gemaakt. In een tweedelige lange televisiereportage volgt Omroep West de belevenissen van ADO in China. Kijk hieronder het eerste deel terug.





Volgende week vrijdag (18 augustus) zie je deel 2 vanaf 17.00 uur op TV West.

