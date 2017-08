Dronken brommerrijder gewond na val in Alphen

Foto: Archief

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een brommerrijder is vrijdagavond in Alphen aan den Rijn gewond geraakt. De bestuurder viel op de Hooftstraat van zijn brommer. Volgens de politie had het slachtoffer te veel gedronken.

Voor het ongeval werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens het AD raakte de bestuurder tijdens de val een betonblok.



De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.



[Tweet: https://twitter.com/polalphen/status/896122755493502978?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Falphen%2Fdronken-brommerrijder-ernstig-gewond-na-val~af364a7a%2F]