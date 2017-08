Man gewond na mishandeling in Den Haag

archieffoto

DEN HAAG - Bij een halte van de Randstadrail in Den Haag is vrijdagavond een 38-jarige man uit Zoetermeer gewond geraakt. Vermoedelijk is de man door meerdere mensen mishandeld. Vier verdachten zijn aangehouden.

Agenten die op de melding van de mishandeling afgingen, troffen de gewonde man op het perron bij de halte Forepark aan.



De vier mensen die zijn aangehouden komen uit Zoetermeer en zijn 24, 30, 33 en 34 jaar. Ze worden verdacht van mishandeling. De politie is op zoek naar getuigen.