Mentoren Leidse EL CID-week krijgen training

WARMOND - De EL CID-week is dit weekend al begonnen voor alle zeshonderd mentoren. Zij kregen een training in Warmond zodat ze precies weten hoe ze de nieuwe lichting eerstejaars studenten van de Universiteit Leiden tijdens de introductieweek moeten begeleiden.

Leiden krijgt er de komende week ongeveer 3900 nieuwe studenten bij. Tijdens de El CID-week worden de eerstejaars wegwijs gemaakt in de stad en in het studentenleven. En daarin krijgen zij begeleiding van mentoren. Dat zijn studenten die zich een week lang vrijwillig inzetten om de eerstejaars wat bij te brengen.De mentoren leren onder meer hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan. 'Wat moeten ze doen als de groep zich splitst bijvoorbeeld,' legt Tim van Os van het coördinatieteam van de EL CID week uit. Maar ook hoe ze ervoor zorgen dat iedereen evenveel aandacht krijgt en, niet onbelangrijk, wat is het alcoholprotocol. Want het gaat vooral om veiligheid. Het zijn eerstejaars studenten die begeleid moeten worden en hun ouders zijn vaak ook bezorgd.'Daarnaast is teambuilding een onderdeel van de training zaterdagmiddag. Dat betekent dat de mentoren een dansje moeten leren, moeten proberen om uit een menselijke knoop te komen en ze doen kennismakingsspelletjes.Van Os: 'De EL CID week is ervoor om eerstejaars een beetje uit hun schulp te trekken. En dat kan bijvoorbeeld door een dansje te doen. We willen de mentoren daarin meetrekken en hun ook laten dansen, want als je het met de paplepel ingegoten krijgt, dan heb je het beste resultaat.'De EL CID week begint komende maandag is duurt tot vrijdag.