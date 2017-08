SP en CDA eisen opheldering over noodlijdende zorginstelling Careyn

WESTLAND - De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn over de noodlijdende zorginstelling Careyn. Ze reageert zaterdag op berichtgeving in het AD dat Careyn in ernstige financiële problemen verkeert.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht vorig jaar een lijst uit met slechte verpleeghuizen. Careyn was een van de organisaties met verpleeghuizen op die lijst. 'Afgelopen jaar stond Careyn prominent op de zwarte lijst van de inspectie', zegt SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. 'Hoe kan het dan dat de situatie een jaar later is verslechterd?'Volgens de krant staat de organisatie miljoenen euro's in het rood en heeft ze nog maar een maand de tijd om aan de bank en de inspectie te bewijzen dat ze kan overleven. 'Wat gaat Van Rijn doen om een eventueel faillissement tegen te houden?', wil Marijnissen weten.De stichting leidt al jaren verlies. In het jaarverslag staat dat het boekjaar 2016 is afgesloten met een verlies van 4,5 miljoen euro.Bestuursvoorzitter Marco Meerdink van Careyn is geschrokken van de berichtgeving. 'Natuurlijk zit Careyn al enige tijd in een lastige positie. Maar we werken met man en macht aan verdere verbetering. Het is ook bemoedigend dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn en natuurlijk hebben we nog een behoorlijke weg te gaan. Maar dit geeft ons de steun en het vertrouwen om vol energie onverminderd door te gaan met het zekerstellen van de toekomst van deze mooie organisatie in het belang van alle betrokkenen.'Careyn is met vestigingen in Wateringen en Naaldwijk ook vertegenwoordigd in het Westland. Toch zijn ook bij deze vestigingen de afgelopen jaren banen geschrapt . Zaterdag heeft de partij Gemeente Belangen Westland vragen aangekondigd aan wethouder Marga de Goeij (Gezondheidszorg). Volgns de partij mogen zorgbehoevenden niet de dupe worden van 'dit wanbeleid'.Ook het CDA Westland, dat zich zorgen maakt over vestigingen in die regio, wil dat de inspectie nu goed en grondig onderzoek verricht. Careyn, met tientallen vestigingen in het land, staat op een zogenoemde zwarte lijst met verpleeghuizen waarover de inspectie de grootste zorgen heeft.