Auto uitgebrand op A13 bij TU Delft

DELFT - Een auto is zaterdagmiddag volledig uitgebrand op de A13 bij de afslag TU Delft. De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar kon het voertuig niet meer redden. Er raakte niemand gewond.

Door het incident waren twee rijstroken in de richting Den Haag enige tijd gesloten. Hierdoor stonden automobilisten over enkele kilometers in de file. Rond 18.00 was de uitgebrande auto van de weg gehaald en kon het verkeer weer gewoon doorrijden.