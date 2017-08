DEN HAAG - China heeft op zaterdagavond tijdens het Internationaal Vuurwerkfestival op Scheveningen gewonnen van Frankrijk. De tweede avond van het festival trok zelfs meer toeschouwers dan vrijdagavond: er kwamen volgens de organisatie ongeveer 100.000 mensen naar Scheveningen.

Vrijdagavond trapte Nederland de eerste dag van het vuurwerkfestival af, daarna was het de beurt aan Polen. Ook toen leidde dat tot veel drukte op de boulevard, in de parkeergarages en in het openbaar vervoer. Er kwamen zo'n 85.000 mensen naar het vuurwerk kijken.Verslaggever Anniek Enthoven maakte het Vuurwerkfestival van dichtbij mee: