Scheveningen gezellig druk voor tweede avond Vuurwerkfestival

DEN HAAG - Scheveningen loopt zaterdagavond weer vol vanwege de tweede avond van het Internationaal Vuurwerkfestival. China en Frankrijk zijn aan de beurt om hun vuurwerkshows te laten zien.

Nederland trapte vrijdag de eerste dag van het vuurwerkfestival af, daarna was het de beurt aan Polen. Ook toen leidde dat tot veel drukte op de boulevard, in de parkeergarages en in het openbaar vervoer. Er kwamen zo'n 85.000 mensen naar het vuurwerk kijken.De Haagse VVV waarschuwt dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de parkeergarages: alles is vol. Bezoekers wordt aangeraden om per fiets of openbaar vervoer naar de badplaats te komen.