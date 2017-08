Rolstoelhockeyvereniging Evergreen on Wheels uit Maasdijk stopt ermee

Rolstoelhockeyvereniging Evergreen on Wheels (Foto: via Facebook)

MAASDIJK - Rolstoelhockeyvereniging Evergreen On Wheels uit Maasdijk is niet meer. De club, die in april 1998 werd opgericht om kinderen en jongeren met een ernstige beperking aan het sporten te krijgen, wist niet genoeg spelende leden aan zich te binden.





De meeste spelers hebben inmiddels onderdak gevonden bij onder meer de rolstoelhockeyverenigingen Doing in Zoetermeer en De Pont in Rotterdam. Voor het bestuur en de leden was het een zwaar en emotioneel besluit om na bijna 20 jaar te stoppen met Evergreen on Wheels, meldt de WOS , mediapartner van Omroep West.