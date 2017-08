Geen treinen tussen Delft-Zuid en Schiedam na aanrijding

(Foto: ANP)

DELFT - Op het spoor tussen Den Haag en Rotterdam kunnen zaterdagavond geen treinen rijden door een aanrijding tussen Delft-Zuid en Schiedam Centrum. Er is een aanrijding gebeurd, zo heeft de NS laten weten.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Wel meldt de NS dat reizigers rekening moeten houden met extra reistijd, die kan oplopen tot een uur. Onduidelijk is vooralsnog hoe lang de verstoring gaat duren.