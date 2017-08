VIDEO: Stadion ligt dubbel om scherpe opmerking Robin Haase

DEN HAAG - Robin Haase heeft op sportief gebied een heerlijke week achter de rug. De Haagse tennisser stond zaterdag voor het eerst in zijn loopbaan in een halve finale van een Masterstoernooi. Roger Federer, de beste speler aller tijden, was helaas net te sterk voor Haase, maar gelukkig kon er wel gelachen worden.

Tijdens het spel laat de Hagenaar het publiek namelijk in een deuk liggen. Haase heeft een service, stuitert nog een keer met de bal, maar voor een toeschouwer op de tribune duurt dat allemaal te lang. Hij vindt dat hij er iets van moet zeggen en scandeert: 'Come on Roger', waarop Haase heel scherp reageert: 'No, my name is Robin'. Het publiek komt niet meer bij en applaudiseert. Het filmpje gaat viral.Gelukkig kan de man die Roger en Robin even niet uit elkaar kon houden er ook om lachen.