NIEUWKOOP - Nieuwkoop heeft de afgelopen dagen te maken met een inbraakgolf. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord.

De politie onderzoekt inbraken of pogingen daartoe in zes straten in het dorp. Het gaat om de Weissenbruchlaan, Kennedylaan, Gabriëlstraat, Brasemstraat, Stortenbekerstraat en de Wilhelminalaan.