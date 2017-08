Man geschampt door trein op station Delft Zuid

DELFT - Op station Delft Zuid is zaterdagavond aangereden geraakt door een trein. Het gaat om een 26-jarige man uit Gorinchem. Hij liep op het perron toen hij geschampt werd door een trein.

De man is daarbij gewond geraakt. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij daar behandeld aan zijn verwondingen en is de man niet in levensgevaar.Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Door de aanrijding was het treinverkeer tussen Delft-Zuid en Schiedam gisteravond een tijd verstoord