DNA-materiaal moordzaak Victor 't Hooft naar advocaat Remond P.

DEN HAAG - De advocaat van Remond P. heeft DNA-materiaal ontvangen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). P. eiste in een kort geding het DNA-bewijs uit zijn strafzaak en kreeg gelijk van de rechter. P. is veroordeeld voor de moord op Victor 't Hooft in 2007, maar zegt onschuldig te zijn.

Remond P. eiste in een kort geding het DNA-materiaal op dat tien jaar geleden door het Openbaar Ministerie is veiliggesteld. Het OM weigert het DNA-materiaal af te geven. P. zegt het materiaal nodig te hebben om mogelijke alternatieve scenario's aan te tonen en zo zijn onschuld te bewijzen De rechter stelde P. in het gelijk: 'Hernieuwd onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten over de strafzaak .' Het OM is van oordeel dat het gebruikmaken van nieuwe technieken niet automatisch leidt tot nieuwe feiten. Het OM gelooft niet in de onschuld van P. en gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.De rechter besloot in juli dat het vonnis direct moet worden uitgevoerd , ook als er hoger beroep wordt aangetekend. Het NFI beheert het DNA en heeft de spullen nu overgedragen aan advocaat Geert-Jan Knoops, die Remond P. bijstaat.Remond P. is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op vastgoedhandelaar Victor 't Hooft. Die werd in 2007 door twee gemaskerde mannen voor zijn eigen huis doodgeschoten. DNA van Remond P. werd gevonden op de jas van het slachtoffer. P. heeft de moord altijd ontkend.