Automobilist slaat op vlucht na aanrijding met scooter

Foto: Omar Boulakjar (twitter.com/omarboulakjar)

DEN HAAG - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag doorgereden na een botsing met een scooterrijder op de Troelstrakade in Den Haag. De scooterrijder bleef gewond achter op straat.





De scooter werd vermoedelijk van achteren aangereden door een donkerkleurige personenauto. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Den Haag, moest naar het ziekenhuis.De gevluchte automobilist is nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden.