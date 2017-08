Waarschuwing Reddingsbrigade voor onderstroming

DEN HAAG - De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade Den Haag waarschuwt zondag voor onderstroming aan de kust. Dat komt door de combinatie van afgaand tij en laag water met een noordwesten wind van zee.

Het advies is om kinderen in de gaten te houden omdat vooral zondagmiddag de golfslag krachtig kan zijn.Vorig weekend en maandag stond er een sterke stroming en een harde zuidwesten wind. Mensen kregen het advies om niet verder de zee in te gaan dan heuphoogte. Maandag werd zelfs een gedeelte van het strand afgezet met netten en was het op sommige plekken verboden om de zee in te gaan. In totaal moesten zeker 19 mensen gered worden door de reddingsbrigade.