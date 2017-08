Dode gevonden in Haagse Schilderswijk

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - In een parkeergarage op de hoek van de Rubensstraat en de Houtzagerssingel in de Haagse Schilderswijk is zondagmiddag een dode man gevonden. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. Een gedeelte van de Rubensstraat is afgesloten voor onderzoek.





Over de toedracht en de omstandigheden waaronder de man is gevonden, kon een woordvoerder van de politie zondagavond niets zeggen.

