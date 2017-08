Politie vist kluis uit de sloot in Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een bijzondere vonst zondagmiddag in een sloot aan de Rijswijkse Landingslaan in de Haagse wijk Ypenburg. Met behulp van een opblaasbaar rubberbootje werd daar door agenten een kluis uit de sloot gevist. Buurtbewoners hadden even daarvoor een agent getipt dat de kluis daar zou liggen, meldt nieuwswebsite Regio15.





Wat er in de kluis zit, blijft nog een raadsel. Nadat de 'schatkist' door agenten uit de sloot werd gehaald is hij meegenomen voor onderzoek. Vermoedelijk is de kluis buitgemaakt bij een inbraak.